Зеленський оголосив лауреатів нагороди «Національна легенда». У списку — Дмитро Коцюбайло

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Президент України Володимир Зеленський оголосив лауреатів нагороди «Національна легенда», яку він заснував 2021 року. У списку:

Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло — молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ «Вовки Да Вінчі» ЗСУ. Із 2014 року брав активну участь у боях. Перший доброволець, якому присвоєно звання Героя України. Загинув у боях за Бахмут 7 березня 2023 року.

Андрій Сірко — нейрохірург, керівник Центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова. Особисто провів понад 700 унікальних і надскладних операцій, які врятували життя наших військових.

Ірина Гук — волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation. Із 2014 року займається тактичною медициною, а саме постачанням критично важливих медичних засобів.

Фумінорі Цучіко — японський волонтер. Із початком повномасштабного вторгнення спеціально приїхав в Україну, щоб підтримати тих, хто був вимушений жити в харківському метро, переховуючись від обстрілів. Власним коштом відкрив кафе, у якому організував щоденне безоплатне харчування.

Альбіна Дерюгіна — українська тренерка з художньої гімнастики, заслужений тренер України. Організувала в Києві школу художньої гімнастики «Школа Дерюгіних», яка набула світової популярності. Її вихованки — олімпійські чемпіонки.

Андрій Цаплієнко — заслужений журналіст України, військовий кореспондент, ведучий і сценарист. Із 2014 року активно знімає ексклюзивні матеріали про війну в Україні.

Володимир Летенко — енергетик із Краматорська, інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу. Через влучання ракети в газову трубу сталася пожежа на газогоні, що веде до ГРС Вуглегірської ДРЕС. Володимир під обстрілами зупинив викид газу та врятував життя людей.

Тарас Петриненко — український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України. Автор пісні «Україна», яка довгий час допомагала національній консолідації українського суспільства.