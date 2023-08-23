В Альпах знайшли тіло чоловіка, який зник у 2001 році

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В австрійській провінції Тіроль на льодовику знайшли тіло чоловіка, який помер у 2001 році. Про це повідомляє BBC.

Гірський гід знайшов тіло минулого тижня, воно лежало на висоті 2 900 метрів над льодовиком Шлаткейс у Східному Тиролі. Поруч було лижне спорядження, рюкзак із банківською карткою та водійське посвідчення. Рятувальники використали вертоліт, щоб допомогти забрати тіло.

Поліція вважає, що чоловік був з Австрії, на момент смерті йому було 37 років. Для встановлення його особи проводять ДНК-тести, на результати треба чекати кілька тижнів.

Шлаткейс — один з тих льодовиків Австрії, що найбільш швидко тануть. У квітні 2022 року Австрійський альпійський клуб заявив, що танення льодовиків в Австрії досягло рекордного рівня.