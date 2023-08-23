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Опитування: Понад 90% українців незгодні на територіальні поступки задля припинення війни

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

90,4% українців незгодні відмовитися від окупованих росією територій навіть в обмін на припинення війни. На територіальні поступки готові лише 4,7% опитаних.

Про це свідчать опубліковані 22 серпня результати опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Опитування проводили з 9 до 15 серпня серед громадян України віком від 18 років. Загалом опитали 2 019 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.