Опитування: Понад 90% українців незгодні на територіальні поступки задля припинення війни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
90,4% українців незгодні відмовитися від окупованих росією територій навіть в обмін на припинення війни. На територіальні поступки готові лише 4,7% опитаних.
Про це свідчать опубліковані 22 серпня результати опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.
- 80% громадян проти скорочення чисельності ЗСУ заради припинення російської агресії (не проти — 13,1%).
- 75,1% проти надання російській мові статусу офіційної/державної (18,2% дотримуються протилежної думки).
- 73,8% опитаних незгодні відмовитися від вступу України в НАТО (18,4% готові на це).
- 68,7% респондентів не мають наміру відмовлятися від політики декомунізації (17,4% розглядають такий варіант).
Опитування проводили з 9 до 15 серпня серед громадян України віком від 18 років. Загалом опитали 2 019 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
- Російські війська розвʼязали війну проти України у 2014 році, коли окупували Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків. У квітні Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської й Харківської областей. На Харківщині під окупацією залишалося 29 населених пунктів області.
- 5 червня 2023 року в Міноборони України заявили, що на деяких напрямках сили оборони перейшли до наступальних дій. Пізніше були повідомлення про деокупацію населених пунктів на сході й півдні.