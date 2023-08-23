Фінляндія готує новий пакет оборонної підтримки для України

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Після зустрічі з фінським премʼєр-міністром Петтері Орпо президент Володимир Зеленський повідомив, що Фінляндія готує 18-й пакет військової допомоги для України.

Зеленський подякував Фінляндії за військову, гуманітарну, санкційну допомогу Україні, а також за солідарність у боротьбі за українські свободу й незалежність.

Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів Орпо про ситуацію на фронті, пріоритетні позиції для наступних пакетів допомоги. Вони обговорили Форум оборонних індустрій.

За словами президента, Фінляндія змістовно підтримує глобальні зусилля щодо Формули миру, а премʼєр запевнив у готовності його країни виступити співлідером у реалізації низки її пунктів. Ще Зеленський запросив Фінляндію розпочати перемовини стосовно «гарантій безпеки» для України.

Фінляндія підтримує членство України в ЄС і НАТО.