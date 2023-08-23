У Львові невідомі пошкодили скульптуру «Впевнена»

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Уночі проти 23 серпня невідомі пошкодили скульптуру Василя Корчового «Впевнена», яку тимчасово встановили в Стрийському парку.

Про це повідомив куратор Львівського тижня скульптури Павло Гудімов.

Фігуру облили переробленим мастилом і спробували підпалити.

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«У такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі», — зазначив Гудімов. Він чекає зустрічі із правоохоронцями.