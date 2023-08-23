Сили ППО збили над Україною 11 російських безпілотників із 20
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- Анна Холоднова
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Getty
Уночі росіяни випустили по Україні 20 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 11 з них.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Окупанти випустили безпілотники з південно-східного напрямку, а саме з району російського міста Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.
Девʼять дронів збили на Одещині, а ще два — над Запорізькою областю.
- В Одеській області окупанти поцілили в зерносховища і виробничо-перевантажувальний комплекс. На складі спалахнула пожежа. Наразі рятувальники локалізували вогонь.