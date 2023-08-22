У Києві навчальний рік триватиме з 1 вересня до 31 травня
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації визначив структуру нового 2023/2024 навчального року.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Перший семестр триватиме з 1 вересня до 22 грудня 2023 року, другий — з 8 січня до 31 травня 2024 року. Останні дзвоники прозвучать у школах 31 травня.
Осінні канікули заплановані з 23 до 29 жовтня, зимові — з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року, а весняні з 25 до 31 березня 2024 року.
Компенсаторні заняття, атестація та інші заходи, передбачені навчальною програмою, можуть тривати до 28 червня 2024 року.
«Новий навчальний рік у столиці традиційно стартує 1 вересня і триватиме до 28 червня 2024 року — з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять. Ми будемо враховувати безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію освітнього процесу, та за необхідності вноситимемо зміни у структуру навчального року», — розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Формат роботи кожен заклад визначатиме самостійно, після консультацій із батьками учнів. Рішення про очний, дистанційний або змішаний формат навчання впроваджуватимуть після засідань педагогічних рад з урахуванням норм безпеки та побажань батьків.
Кожна школа має оновити схеми руху учасників освітнього процесу під час тривоги та провести відповідні тренування і навчання правилам перебування в укриттях.
- На Харківщині дозволили навчатися очно, але є обовʼязкові вимоги — наявність спеціальних укриттів, працююча система оповіщення, визначені шляхи евакуації, запаси води та медикаментів і проведення уроків безпеки щодо дій в разі повітряної тривоги.