МЗС Угорщини затвердило призначення Федора Шандора послом України
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто затвердив рішення про призначення викладача та військового Федора Шандора послом України в Будапешті.
Ще в березні Україна надала прохання про агреман для Федора Шандора, але президент Угорщини Каталін Новак схвалила його лише 8 серпня. Потім, згідно з процедурою, підписане нею рішення спрямували до МЗС країни для підпису міністром.
Рішення президентки стане офіційним, коли Шандор приїде у Будапешт і вручить їй вірчі грамоти.
Його попередницю на посаді посла в Угорщині Людмилу Непоп президент Володимир Зеленський звільнив у липні 2022 року.
- Федір Шандор — завідувач кафедри соціології і соціальної роботи Ужгородського національного університету, професор, доктор філософських наук. Має 22 роки педагогічного стажу і 27 років загального стажу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем до армії та в перервах між боями читав студентам лекції з окопів.