Сотні людей з усього світу два дні шукатимуть чудовисько в озері Лох-Нес
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Сотні ентузіастів з усього світу, що вірять в існування чудовиська озера Лох-Нес, 26—27 серпня шукатимуть таємничу істоту гуртом.
Про це пише The Guardian.
Полювання на монстра організував «Центр Лох-Нес», там можна бути онлайн або особисто. Учасники шукатимуть сліди на воді і відстежуватимуть будь-які незрозумілі рухи на поверхні озера. Також планують залучити геодезичне обладнання, зокрема, дрони з інфрачервоними камерами, а також гідрофон, що фіксує акустичні сигнали під поверхнею.
- Найдавніші згадки про чудовисько в околицях озера Лох-Нес датуються середньовіччям. Тоді ірландський чернець святий Колумба нібито зустрів «водного звіра» у річці Нес, що витікає з озера.
- У 1933 році менеджерка готелю Олді Маккей начебто бачила в озері «китоподібну істоту», а пізніше того ж року Джордж Спайсер розповів, що бачив «найдивовижнішу форму тварини», що перебігла дорогу перед його машиною і зникла в озері. Пізніше Маккей зізналася, що знала легенду про «лохнеське чудовисько» задовго до того, як «побачила» його.
- У 1960-х роках створили Бюро розслідувань озера Лох-Нес, яке у 1972 році провело наймасштабніші на сьогоднішній день пошуки чудовиська.
- У 2018 році міжнародна група науковців провела дослідження ДНК з озера і пізніше виключила наявність будь-яких великих тварин, які можна було б сприйняти за монстра.