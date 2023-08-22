Восени Болгарія планує почати передачу Україні радянської бронетехніки
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- Анна Холоднова
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wikimedia.org
Болгарія надішле Україні близько сотні одиниць броньованої техніки радянського зразка. Її передача може розпочатися наприкінці вересня — на початку жовтня.
Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев на спільному брифінгу з Олексієм Резніковим в Одесі.
Наразі техніка перебуває на складах МВС Болгарії. За словами Тагарева, відомству необхідно підписати контракт із Міноборони України. Угоду має ратифікувати парламент Болгарії, а депутати повернуться до засідань у вересні.
- Уряд Болгарії схвалив проєкт угоди про передачу цієї бронетехніки 4 серпня. Ідеться про БТР, які не потрібні і які МВС жодного разу не використало, а останні 25 років платить за їхнє обслуговування та зберігання. Машини постачають українській армії разом із озброєнням та запчастинами.