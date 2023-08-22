Восени Болгарія планує почати передачу Україні радянської бронетехніки

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Болгарія надішле Україні близько сотні одиниць броньованої техніки радянського зразка. Її передача може розпочатися наприкінці вересня — на початку жовтня.

Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев на спільному брифінгу з Олексієм Резніковим в Одесі.

Наразі техніка перебуває на складах МВС Болгарії. За словами Тагарева, відомству необхідно підписати контракт із Міноборони України. Угоду має ратифікувати парламент Болгарії, а депутати повернуться до засідань у вересні.