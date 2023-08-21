Зеленський: Шведські бойові машини CV90 вироблятимуть в Україні
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- Ангеліна Шеремет
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wikimedia.org
Шведські бойові машини піхоти Combat Vehicle 90 будуть виробляти в Україні. Про це за результатами перемовин у Швеції 21 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, українські військові дуже задоволені цими машинами.
Зараз президент уже прибув до Греції. Там він відвідає саміт «Україна — Балкани», де обговорюватимуть оборонну співпрацю і безпеку.
- У січні 2023 року шведський уряд вирішив передати Україні 50 машин CV 90, 15 лютого 2023 року премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уточнив, що вже йдеться про передачу 51 БМП. Потім Україна виявила зацікавленість у купівлі тисячі таких машин.