У Бородянці оголосили лауреатів Шевченківської премії

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«Спадщина України»

На Київщині в Бородянці відбулася церемонія нагородження Національною премією імені Тараса Шевченка, повідомляє «Суспільне».

Премію присудили:

поетесі Катерині Калитко за книгу поезій «Орден мовчальниць»;

виконавцям гурту «Хорея Козацька» Тарасу Компаніченку, Максиму Бережнюку, Северину Данилейку, Ярославу Криську, Сергію Охрімчуку за аудіоальбом «Пісні Української революції»;

літературознавцеві Михайлу Назаренку за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури 1792—1883» у двох частинах;

журналістові Віталію Портнікову за публіцистичні статті та виступи останніх років;

режисерці Ірині Цілик за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин»;

Розмір премії становить 429 тисяч гривень. У категоріях «Театральне мистецтво» та «Візуальне мистецтво» лауреатів цього року не оголошували.

Також нагородили лауреатів Шевченківської премії 2022 року:

у номінації «Кіномистецтво» премію отримала режисерка Катерина Горностай із повнометражним ігровим фільмом «Стоп-Земля»;

у номінації «Література» лауреаткою стала Тамара Горіха Зерня з романом «Доця»;

у номінації «Театральне мистецтво» нагороду отримали Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу «Погані дороги» Київського академічного театру драмі й комедії на лівому березі Дніпра.

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Шевченківська премія — найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.

Вручається в семи номінаціях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.