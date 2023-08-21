NASA підняло розвідувальний літак на 18 метрів у хмари для вивчення блискавок

Новини

NASA

Міжнародна група науковців пролетіла на літаку NASA ER-2 (Earth Resources 2) на висоті 18 кілометрів, якомога ближче до грозових хмар, щоб вивчити випромінювання блискавок.

Про це пише Space.

В експерименті взяли участь дослідники з Університету Бергена в Норвегії, Військово-морської дослідницької лабораторії США і трьох різних центрів NASA. Дані, зібрані ними, допоможуть вченим вчасно побачити посилення гроз і краще убезпечити людей від блискавки.

Літак вилетів з міста Тампа у Флориді і понад 60 годин спостерігав за хмарами. Спеціальний детектор гамма-випромінювання, розроблений в університеті Бергена, збирав інформацію в режимі реального часу.

Інший інструмент на борту — Flyʼs Eye GLM Simulator — фіксував випромінювання блискавок у ближньому інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазонах електромагнітного спектру.

Висотний літак NASA ER-2, використаний у дослідженні, є одним із двох, якими володіє агентство. Це модифіковані літаки-розвідник Lockheed U-2, що можуть літати надзвичайно високо в небі, над 99% атмосфери Землі.

На сьогодні літаки NASA ER-2 здійснили понад 4 500 польотів. У 1998 році один з них встановив рекорд висоти для своєї вагової категорії і піднявся на 21 кілометр над Землею. Для порівняння, комерційні авіалайнери зазвичай курсують на висоті 11 тисяч кілометрів.