«Укрзалізниця» оновила плацкартні вагони чернівецького потяга
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
«Укрзалізниця» оновила рухомий склад потяга № 7/8 Київ — Чернівці, додавши модернізовані плацкартні вагони.
Ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети та індивідуально кероване освітлення, зазначає пресслужба УЗ.
Нещодавно премʼєр-міністр України Денис Шмигаль і віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков обговорили оновлення пасажирського складу «Укрзалізниці». За словами премʼєра, у планах компанії – виготовлення 100 пасажирських вагонів і пʼяти дизель-поїздів.