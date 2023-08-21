Хакери з КНДР намагалися зірвати військові навчання між США та Південною Кореєю

Новини

Fabian Grohs / Unsplash

Хакери з Північної Кореї атакували спільні військові навчання США та Південної Кореї.

Про це пише Reuters із посиланням на поліцію Південної Кореї.

Армії Південної Кореї та США 21 серпня розпочнуть 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian, щоб покращити свою здатність реагувати на нові ядерні та ракетні загрози Північної Кореї.

Вважають, що хакери повʼязані з північнокорейською групою Kimsuky. Вони діяли через електронні листи південнокорейським підрядникам, що працюють у комбінованому навчальному центрі симуляції бойових дій. Секретна інформація не постраждала.

Південна Корея звинуватила КНДР у кібератаці після того, як виявилося, що хакери використовували ту ж саму IP-адресу, що і під час зламу оператора ядерного реактора Південної Кореї у 2014 році.