Міністр оборони Олексій Резніков: Наступний «Рамштайн» відбудеться у вересні

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Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться на тижні 18—24 вересня. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю «24 каналу».

Засідання буде офлайн на авіабазі «Рамштайн». Це буде вже 15-та зустріч. Пріоритетом залишиться посилення української протиповітряної оборони. Другий пункт — це артилерія та амуніція до неї, боєприпаси, третій — бронетехніка усіх видів.

Також будуть обговорювати майбутню концепцію Сил оборони України. «Це означає, що наші партнери теж мають розуміти, як їм довгий горизонт планування визначати у себе: свої бюджети, розгін свого виробництва», — пояснив Олексій Резніков.

Останнє засідання формату «Рамштайн» було 18 липня онлайн. Тоді Бельгія, Нідерланди та Люксембург анонсували передачу Україні бронетранспортерів М113.