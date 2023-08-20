Ліонель Мессі став найтитулованішим футболістом в історії

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Аргентинський нападник Ліонель Мессі у своєму сьомому матчі за «Інтер Маямі» виграв 44-й трофей — Кубок ліг 2023. Завдяки цьому він став найтитулованішим футболістом світу, обійшовши попереднього рекордсмена Дані Алвеса.

Про це пише спортивне видання Sports Illustrated.

Уночі 20 серпня у Нашвіллі (США) у фінальному матчі Кубка ліг 2023 «Інтер Маямі» переграв «Нашвілл». Переможця визначили після довгої серії пенальті — 10:9 на користь «Інтер Маямі».