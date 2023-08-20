Генштаб: Окупанти втратили за добу 33 артсистеми. Ситуація на фронті

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За минулу добу між українськими й російськими військами сталося 32 боєзіткнення. Росія втратила 460 окупантів, шість танків, 33 артилерійські системи і три реактивні системи залпового вогню.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно наступали в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області.

Сили оборони стримують наступ росіян у районі Марʼїнки на Донеччини. Українські бійці також відбили спроби ворога відновити втрачене положення в районі Урожайного.

Авіація України протягом минулої доби завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один удар по зенітно-ракетному комплексі. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, три пункти управління та три засоби протиповітряної оборони противника.