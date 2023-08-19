Помер пес Чімс — сіба-іну з мемів

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У віці 12 років помер мемний пес Чімс (справжнє імʼя Болці).

Про смерть Чімса його власниця повідомила в Instagram.

Пес боровся з раком, його не стало під час операції.

«Не сумуйте, будь ласка. Згадайте радість, яку Болці приніс світу. Cіба-іну з круглою усміхненою мордою, який зміг нас обʼєднати й допомогти багатьом людям під час пандемії, приніс багато радості, але тепер його місію виконано», — написала власниця.