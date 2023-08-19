Під час ракетної атаки на драмтеатр у Чернігові загинули шестеро людей

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Уранці 19 серпня росія випустила балістичну ракету «Іскандер» по драматичному театрі в центрі Чернігова. Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що шестеро людей загинули, 36 людей поранені (серед них 11 дітей).

Дані попередні, рятувальники й медики продовжують роботу. Росія вдарила балістичною ракетою по місті, коли там проходила виставка виробників дронів.

Одна з організаторів виставки, ветеранка Марія Берлінська заявила, що анонс заходу був у відкритому доступі, але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим та перевіреним учасникам за лічені години до заходу.