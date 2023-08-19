Голова СБУ розповів, як Україна замаскувала вибухівку для підриву Керченського мосту

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Голова Служби безпеки Василь Малюк розповів, що для жовтневої атаки на Керченський міст використали 21 тонну гексогену. Його замаскували за допомогою пакувальної плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

«Ми пройшли сім кіл пекла і використали втемну багато росіян», — зазначив Малюк в інтервʼю NV.

Працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоби сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Крім того, СБУ обійшла спеціальні глушилки, що збивають GPS-координати. Так, 8 жовтня 2022 року вантаж «плівки» вибухнув на середині мосту.