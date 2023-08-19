Українські бійці ліквідували ще 500 окупантів і 56 одиниць техніки

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Минулої доби Сили оборони ліквідували 500 окупантів і 56 одиниць техніки, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів на 18 серпня орієнтовно становлять:

ліквідовано 257 010 окупантів;

танків — 4 340 (+8);

бойових броньованих машин — 8 424 (+14);

артилерійських систем — 5 212 (+19);

РСЗВ — 714;

засобів ППО — 486;

літаків — 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 282 (+6);

крилатих ракет — 1 406;

кораблів/катерів — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 665 (+7);

спеціальної техніки — 785 (+2).

Минулої доби окупанти безуспішно атакували на чотирьох напрямках.

Водночас Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.