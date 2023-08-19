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Українські бійці ліквідували ще 500 окупантів і 56 одиниць техніки

Автор:
Софія Телішевська
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Минулої доби Сили оборони ліквідували 500 окупантів і 56 одиниць техніки, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів на 18 серпня орієнтовно становлять:

Минулої доби окупанти безуспішно атакували на чотирьох напрямках.

Водночас Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.