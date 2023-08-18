Зеленський підписав закон про статус парку-памʼятки для «Межигірʼя»

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення парку-пам’ятки на території резиденції президента-втікача Віктора Януковича «Межигірʼя».

Про це свідчить картка законопроєкту.

У пояснювальній записці назвали неприпустимим те, що гроші, виручені від екскурсій до «Межигірʼя», не надходять до державного бюджету.

Автори законопроєкту сподіваються, що створення парку-памʼятки створить додаткові робочі місця для місцевих мешканців, збереже біорізноманіття і збільшить привабливість регіону для туризму.

mnp.org.ua

Парком керуватиме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України і спеціальна адміністрація.