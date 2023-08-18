WP: У Польщі розкрили мережу російських агентів, серед затриманих — українці

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За словами слідчого Агентства внутрішньої безпеки Польщі, росіяни пообіцяли платити від кількох доларів за графіті до $12 за плакат. Листівки і транспаранти мали бути з написами на кшталт «ПОЛЬЩА ≠ УКРАЇНА» й «НАТО, ІДІТЬ ДОДОМУ». Поширення таких матеріалів переслідувало дві мети: розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі, а також перевірка готовності новобранців виконувати завдання.

Тим, хто надав фотографії з підтвердженням виконаної «роботи», росіяни давали серйозніші завдання. Декому наказали купити одноразові стільникові телефони та фотоапарати, які через схованки передавали іншим новобранцям, що почали їздити Польщею, щоб збирати звіти та фотографії із залізничних станцій, аеродромів і морських портів.

Найманцям платили в криптовалюті та банківськими переказами з банківських рахунків, які неможливо відстежити. Найвище за шкалою оплати оцінювалися завдання щодо сходження з рейок потягів, підпали та вбивства, хоча, за словами польських спецслужб, навіть вони коштували всього кілька сотень доларів.

Польські спецслужби знайшли камеру, що виглядала з-за дерев і кущів, уздовж важливої ділянки залізниці. Це була стандартна відеокамера на сонячній батареї. Вона передавала кадри проходження вантажу на спеціальний сервер, до якого можна було отримати віддалений доступ за допомогою правильного пароля. Використовуючи дані з камери, записи мобільних телефонів і прилеглі вежі стільникового звʼязку, слідчі змогли визначити не тільки час встановлення пристрою, але й те, хто в цей час був поблизу — це одна з кількох очевидних помилок погано навчених російських новобранців.

Під час обшуку інших ділянок колії знайшли й інші камери: одна була на стволі тополі біля мосту, де поїзди мають знизити швидкість, інша на відгалуженні з видом на залізничні розʼїзди, де вантажні вагони маневрують в очікуванні прибуття.

Через кілька днів влада затримала підозрюваного, який надав інформацію про інших членів групи, у тому числі про свого куратора. Стеження, перехоплення та низка заходів вивели на інші осередки.

За словами слідчого, який говорив на умовах анонімності, російські шпигунські служби продовжують діяти в Польщі і «постараються виправити допущені помилки».