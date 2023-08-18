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«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових, програмою може скористатися кожен охочий.

Для цього потрібно:

Можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обсяг відправлень за ними — до 1 000 кг.