Міністр освіти: Якщо учень через нічні тривоги не виспався і втомлений, не варто змушувати його йти на перший урок

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Якщо учень або учениця через нічні повітряні тривоги не виспався і зранку почувається втомленим, не варто змушувати дитину йти на перший урок.

Про це міністр освіти Оксен Лісовий написав у Facebook 18 серпня.

Він наголосив, що це нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше. Наприклад, це можна зробити на платформі «Всеукраїнської школи онлайн» (тут). Якщо ж учень чи учениця пропускає самостійну чи контрольну, треба надавати можливість виконати цю роботу.

«Треба бути реалістами й розуміти, що втомлена дитина навряд зможе сприймати матеріал на уроці та мати необхідний рівень концентрації. Часом дорослим так само складно сфокусуватися після безсонної ночі, тоді що казати про школярів», — зазначив Оксен Лісовий.

Учитель, який веде урок дистанційно і в якого почалася тривога, а в дітей в класі ні, має перервати заняття та йти до укриття, «якщо є можливість продовжити заняття зі сховища — чудово».

Міністр наголосив, що це питання не стільки академічної успішності та правил, скільки ментального здоровʼя — і школярів, і педагогів.