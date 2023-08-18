У Туреччині заклали кіль другого корвета для України

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У Стамбулі заклали кіль другого корвета класу Ada для Військово-морських сил України. За турецькими традиціями урочисту церемонію провели лише після побудови частини секцій та корпусу.

Про це повідомляє служба звʼязків із громадськістю Командування ВМС ЗСУ.

Церемонія закладки корабля класу «корвет» пройшла за участі української делегації, до якої увійшли начальник штабу ВМС віцеадмірал Андрій Тарасов і заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Раніше капітан ВМС 2-го рангу Володимир Углінський розповідав, що цей корвет отримає назву на честь гетьмана Павла Скоропадського. Його озброять зенітно-ракетними комплексами MICA VL, гарматами калібру 76 і 35 мм, протикорабельними крилатими ракетами (8 пускових установок) та торпедами Murene 90 Impact.

Контракт на будівництво двох корветів для України уклали ще у вересні 2021 року. Перший корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду в жовтні 2022 року.