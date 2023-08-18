FP: Кандидат у президенти США Десантіс хоче прибрати допомогу Україні з пріоритетів політики
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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NPR
Один із можливих кандидатів у президенти США від республіканців Рон Десантіс хоче прибрати допомогу Україні з пріоритетів Вашингтону. Він планує зосередитися на протистоянні з Китаєм.
Про це повідомило видання Foreign Policy із посиланням на джерела в оточенні політика.
За їхніми даними, Десантіс планує виступити з великою передвиборчою промовою щодо Китаю, щоб підвищити рейтинги республіканців. Таким чином, політик хоче зосередити зовнішню політику на протидії КНР і депріоритезувати військову допомогу Україні.
- Наступні вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп вже оголосили про намір балотуватися, але основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважають Десантіса.