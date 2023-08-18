ДБР викрило посадовця військової частини, який використовував бійців як будівельників

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Одещини за зловживання становищем і перевищення повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Про це пише пресслужба ДБР.

Посадовець у серпні минулого року наказав військовослужбовцям будувати йому дім під Одесою. Поки чоловіки працювали як будівельники, їм нараховували зарплату як військовим. Збитки державі становили понад два мільйони гривень.

Заступнику командира загрожує до 12 років увʼязнення.