Bloomberg: Росія обстрілює Україну щойно виробленими ракетами

Новини

StateWatch

Нещодавно знайдена російська ракета свідчить про те, що окупанти обстрілюють Україну щойно виготовленими ракетами, які не пройшли необхідних випробувань.

Про це пише Bloomberg.

У червні в Сумській області знайшли ракету, випущену з РСЗВ «Торнадо-С». Маркери гільзи свідчать, що снаряд виготовили 19 травня, хоча зазвичай ракети проходять кількамісячні випробування, перш ніж зʼявляються на полі бою.

StateWatch

За даними аналітичного центру StateWatch, на корпусі був зазначений термін придатності до 12 вересня 2023 року — це може бути ще одним свідченням того, що росіяни намагаються швидко відправити ракети на лінію фронту.

Оскільки пристрій не вибухнув, дослідники змогли переглянути його материнську плату та інші компоненти. Вони не відповідали звичайним готовим специфікаціям. Деякі деталі були спаяні вручну, а компоненти були виготовлені як російськими, так і американськими компаніями, зокрема Altera Corp., що належить корпорації Intel, і Analog Devices.

Обидві компанії заявили, що не продають свою продукцію в росію і дотримуються всіх санкцій. Analog Devices раніше повідомляв виданню Nikkei, що доклав додаткових зусиль для боротьби з несанкціонованим перепродажем. Водночас у компанії додали, що повністю зупинити такі поставки надзвичайно важко.