Кількість загиблих на через лісові пожежі на Гаваях сягнула 111. Понад тисячу людей шукають
- Автор:
- Анна Холоднова
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CNN
Кількість загиблих через лісові пожежі на острові Мауї на американських Гаваях сягнула 111, серед них є діти. Безвісти зниклими вважають понад тисячу людей.
Про це пише CNN.
Наразі рятувальники обстежили близько 38% зони стихійного лиха. За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна, ідентифікувати загиблих дуже важко — це роблять за допомогою генетичної експертизи. Влада попросила родичів зниклих безвісти надати зразки ДНК.
Людей розшукують 40 собак із 15 штатів, а бригади пожежників досі борються з вогнем.
- Лісові пожежі на гавайському острові Мауї почалися 10 серпня. Вогонь швидко охопив більшу частину острова і перекинувся на історичне місто Лахайна, яке було туристичним центром із населенням 12 тисяч людей. За словами губернатора, на його відновлення знадобляться роки. Це найбільш смертоносні пожежі в США за понад століття.