СБУ повідомила про підозру блогерці Вікторії Кохановській, яка провокувала сутички під час акцій у Києво-Печерській лаврі

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Служба безпеки України повідомила про підозру блогерці Вікторії Кохановській — вона публічно заперечувала збройну агресію росії та провокувала релігійну ненависть.

Кохановська брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року. Крім того, у Facebook вона заперечувала факти російської збройної агресії та називала війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом». Також вона викладала в соцмережі власні псевдопрогнози про «невідворотність» захоплення всієї території держави й намагалась дискредитувати українських військових.

Потім її контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали її викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України. Лінгвістична експертиза підтвердила факти діяльності Кохановської на користь росії.

Про підозру їй повідомили за частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України — виготовлення, поширення матеріалів, у яких заперечується збройна агресія проти України та видається як внутрішній громадянський конфлікт.