Генштаб: Українське військо мало успіх південніше Урожайного на Донеччині

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Минулої доби між українськими військовими й російськими окупантами відбулося 20 бойових зіткнень. Силам оборони України вдалося досягти успіху на південь від звільненого Урожайного на Донеччині.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах в Урожайному, бʼють артилерією по ворогу і ведуть контрбатарейну боротьбу. На Бахмутському напрямку військові наступають південніше Бахмуту.

Росіяни безуспішно наступали в районах Авдіївки та Марʼїнки, зазнаючи втрат і застосовуючи резерви. Сили оборони стримували наступ ворога на Купʼянському і Лиманському напрямках, а також на північному фланзі Бахмутського.

Без успіху окупанти вели наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Там тривають важкі бої.

Авіація України протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс противника.

За день росія втратила загалом 480 окупантів, пʼять танків, 18 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем тощо.