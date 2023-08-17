В Індії через зливи загинула 71 людина

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Кількість жертв сильних злив у північному індійському штаті Хімачал-Прадеш зросла до 71 людини, пише Xinhua з посиланням на високопоставленого чиновника.

Однак кількість загиблих може зрости, адже рятувальні роботи досі тривають. Сильві зливи перетворили дороги на річки й затопили цілі села.

Кількість постраждалих людей становить близько 495 тисяч, а 14 тисяч людей довелося евакуювати в табори допомоги.