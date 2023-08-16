СБУ затримала на корупції чиновника Львівської міської ради і місцеву архітекторку

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Facebook / СБУ

Служба безпеки затримала на хабарі виконувача обовʼязків керівника одного з управлінь Львівської міської ради і місцеву архітекторку.

Про це повідомили у Львівському управлінні СБУ.

Facebook / СБУ

Міський чиновник разом із поплічницею за хабар надавали дозвільні документи на проведення робіт. Їх затримали «на гарячому» під час одержання чергового хабаря.

За $1 500 посадовець гарантував погодження дозвільних документів на проведення реконструкції нерухомості в межах історичної частини Львова.

Правоохоронці провели обшуки і вилучили гроші та відповідні дозвільні документи. Чиновнику-хабарнику та його спільниці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: