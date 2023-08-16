США запровадили санкції проти компаній із росії, Казахстану і Словаччини
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
США ввели санкції проти компаній з росії, Казахстану і Словаччини через їхні звʼязки з Північною Кореєю.
Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну США.
До переліку обмежень потрапила компанія з Казахстану DEFENSE ENGINEERING, ТОВ «Верус» з росії і фірма VERSOR S.R.O зі Словаччини.
Також через звʼязки із «Хезболлою» у санкційному списку США опинилися громадянин Лівану Зухайр Субхі Нахла, а також ліванська Національна організація із захисту та розвитку лісового екологічного середовища і тваринного багатства.
- На початку серпня Вашингтон додав до санкційного списку російські наукові установи, російські контейнерні судна Sasco Angara і Paramushir, а також одну яхту.