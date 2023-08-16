Бюро економічної безпеки очолив Андрій Пащук. Це третій керівник за рік
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Бюро економічної безпеки призначило тимчасового виконувача обовʼязків — Андрія Пащука. Про це Бюро повідомило 16 серпня.
Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, його призначили як переможця конкурсу серед штатних працівників Бюро.
Попереднього керівника, Едуарда Федорова, звільнили 14 серпня. Його попередника, Вадима Мельника, звільнили 11 квітня за власним бажанням — після невдоволення нардепів роботою Бюро. Відсутність потрібних реформ Мельник пояснював браком часу та грошей.
- Перезавантаження Бюро стало однією з умов програми розширеного фінансування МВФ. У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу та керівництва Бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ повинно підпорядковуватись Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз.