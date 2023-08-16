Reuters: Німеччина відмовилася закріпити в законі витрати на оборону за домовленостями НАТО

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Reuters

Уряд Німеччини відмовився законодавчо закріпити зобовʼязання витрачати 2% ВВП на оборону в рамках домовленостей НАТО.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в німецькому уряді.

За його даними, пункт про зобовʼязання щодо мінімальних витрат на оборону вилучили із законопроєкту про бюджет, затвердженого урядом Німеччини.

Однак вилучення норми з законопроєкту не означає, що Німеччина не зможе дотримуватися своєї поточної обіцянки довести оборонні витрати до 2% ВВП.

Раніше союзники по НАТО критикували Берлін за те, що його оборонні витрати менші за 2% ВВП. У лютому 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина щорічно витрачатиме на оборону не менше.