У липні держава виплатила військовим 77 мільярдів гривень. Це найвищий показник з лютого 2023 року

Новини

Getty Images / «Бабель»

Державні видатки на утримання військовослужбовців у липні збільшилися до 76,9 мільярда гривень. Це найвищий показник з лютого 2023 року.

Про це повідомило Міністерство фінансів з посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби.

У червні виплати військовим з бюджету становили 75,5 мільярда гривень, у травні — 76,6 мільярда.

Видатки бюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для Сил оборони в липні теж зросли — до 46,6 мільярда гривень. Це більше, ніж було в червні (39,4 мільярда) чи травні (43,4 мільярда).

Ідеться про придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів і продуктів харчування.

Таким чином, у липні на армію держава витратила 53% видатків бюджету.