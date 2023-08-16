У Міноборони заперечують інформацію Newsweek про можливу заміну головнокомандувача Залужного

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Американське видання Newsweek із посиланням на близькі до українського уряду джерела написало про нібито можливість «заміни військового керівництва України на чолі з Валерієм Залужним». У Міноборони кажуть, що це російська пропаганда, передає Liga.net.

Видання з посиланням на аноніма пише про «розбіжності в українському керівництві щодо стратегії наступу», тому в подальшому «незадовільні бойові дії можуть призвести до змін в українському військовому командуванні»,

Міністерство оборони назвало цей матеріал «вкидом», зазначивши, що між військовим і політичним керівництвом країни існує прямий звʼязок.

«Довіра до військового командування є важливою передумовою перемоги», — сказав представник відомства.

За його словами, повідомлення про розбіжності між військово-політичним керівництвом — це пропаганда Кремля, яку активно просувають росіяни.