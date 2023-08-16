У Туреччині зафіксували новий температурний рекорд
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У Туреччині температура 15 серпня була на рекордному рівні. Вона досягла +49,5 °C.
Про це повідомив міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату країни Мехмет Озхасекі.
Головне управління метеорології Туреччини підтвердило, що через наслідки спеки в Туреччині стався новий температурний рекорд.
Попередній рекорд зафіксували 20 липня 2021 року — тоді стовпчик термометра показав +49,1 °C.
Міністр закликав турків боротися зі зміною клімату — слідувати цілям екологічного розвитку і зменшувати викиди.
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