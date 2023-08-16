Повітряні сили: ППО збила 13 дронів Shahed над півднем України

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Уночі 16 серпня російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини ударними дронами Shahed. Сили Протиповітряної оборони збили 13 із них.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали дрони кількома хвилями з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). Українські бійці збивали їх і над Одещиною, і над Миколаївщиною.

Однак у Повітряних силах уточнюють, що збили не всі дрони.