У США схвалили нову, спіральну форму тампона

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Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило новий дизайн тампонів, який, за словами виробників, «допомагає краще вбирати рідину». Про це повідомляє The Guardian.

Розробник нового дизайну — стартап Sequel, його заснували Грета Маєр та Аманда Калабрезе. Свій тампон вони розробили у 2018 році. Він має рельєф, що спускається по спіралі. Засновники кажуть, що спіральна форма продукту краще вбирає рідину, що призводить до меншого витоку та надійнішого використання. Мейєр і Калабрезе зараз імпортують свою першу партію тампонів і почнуть продавати спіральні тампони онлайн до кінця 2023 року.

Далі тампони мають пройти попередню перевірку FDA, щоб визначити, чи є вони безпечними та ефективними. Під час перевірки визначать вплив тампона на вагінальну мікрофлору. Після успішних тестувань їх можна буде продавати.

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Тампон сучасного вигляду винайшов американський лікар Ерл Гаас. У 1930-х він запатентував перший сучасний тампон — Tampax. Минуло понад 90 років і дизайн продукту практично не змінився. В останні роки FDA активніше схвалює тампони, виготовлені з різних нових матеріалів — з органічної бавовни, наприклад.