Командири Нацгвардії присвоїли майже 14 мільйонів «бойових» премій та отримали підозри

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СБУ

Служба безпеки спільно з ДБР і керівництвом Національної гвардії викрила на махінаціях командування однієї з бригад військового формування, що дислокується на Київщині.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Від 24 лютого до серпня 2022 року фігуранти незаконно «преміювали» себе на майже 14 мільйонів гривень.

Перебуваючи в тилу, посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату — «бойові» 100 тисяч гривень. До махінацій причетний заступник командира — начальник штабу військової частини. Він підписував рапорти про нарахування «бойових» премій своїм підлеглим — командиру дивізіону, командиру 3 батальйону, начальнику відділення обліку особового складу, заступнику командира 1 батальйону і командиру роти.

СБУ

Начальнику штабу військової частини та пʼятьом його підлеглим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до 8 років тюрми.