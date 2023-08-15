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Netflix

Сервіс Netflix запустив хмарний стримінг ігор на ПК і телевізорах. Поки що функція працює в тестовому режимі.

Компанія тестує стримінг ігор на телевізорах, ТБ-приставках і в браузері для користувачів Windows і Mac. На телевізорах можна буде грати за допомогою Netflix-контролерів, а на компʼютерах — клавіатури з мишею.

Netflix

Зараз фунція доступна невеликій кількості користувачів у Канаді та Великій Британії. Спочатку они зможуть грати в Oxenfree від ігрової студії Netflix Night School Studio і Molehew’s Mining Adventure — це аркадна гра, де гравці видобувають дорогоцінне каміння.