Дослідники вчаться перетворювати мертвих мух на біорозкладний пластик
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Науковці навчаються виготовляти біорозкладний пластик із мертвих мух. Комах вважають перспективним матеріалом.
Про це пише The Guardian.
Протягом 20 років група вчених з Техаського університету розробляла методи перетворення натуральних продуктів на полімери, що розкладаються.
Науковці вже створили з мух гідрогель, який за одну хвилину може поглинати воду, маса якої в 47 разів перевищує вагу самого матеріалу. А хітин, з якого складаються зовнішні скелети комах і ракоподібних, уже використовують для прискорення загоєння ран, у виготовленні косметики та в сільському господарстві. Хітин, отриманий з мух, допоможе уникнути ризику алергій на морепродукти.
Дослідники сподіваються, що незабаром вони зможуть створювати з мух біопластик, зокрема полікарбонат або поліуретан, що традиційно виготовляють з нафтохімікатів. Очікується, що це допоможе зменшити забруднення пластиком.