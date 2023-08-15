У Краматорську через російський обстріл загинули дві людини, одна — поранена
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- Анна Холоднова
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Telegram / Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
Пізно ввечері 14 серпня окупанти обстріляли Краматорськ ракетами С-300. Вони поцілили у продуктовий склад, через що там виникла пожежа.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Через обстріл під завалами опинилися двоє вантажників. Один з них загинув — його тіло деблокували рятувальники. Мер Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що через обстріл торгової бази загинули дві людини.
Поранена 38-річна комірник підприємства. Її з легкими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
- Уночі 15 серпня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи лунали у Львові, Луцьку, Дніпрі, Запоріжжі, у Хмельницькій області та на Івано-Франківщині.