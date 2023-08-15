На північному кордоні проривалися ДРГ — після втрат відійшли
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Північній операцій зоні, у Новгород-Сіверській територіальній громаді на Чернігівщині через кордон намагалися прорватися диверсійно-розвідувальні групи ворога.
Про це повідомив командувач Сил оборони України Сергій Наєв.
З боку росії до кордону України наблизилися групи озброєних бойовиків, яких помітив вартовий поста спостереження. Завʼязався стрілецький бій.
Диверсантів накрили вогнем артилерії, а тим часом до державного кордону висунувся український протидиверсійний резерв із підрозділами аероспостереження.
Попередньо відомо, що диверсійно-розвідувальні групи складалися з пʼяти та семи бойовиків. Зазнавши втрат пораненими та вбитими, росіяни відійшли до рф.
- 1 серпня диверсанти вже намагалися перетнути державний кордон України в межах Чернігівської області. Прикордонники відкрили по них вогонь на ураження, що змусило групу відійти назад.