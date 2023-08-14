У Киргизстані заборонили «пропаганду ЛГБТ» серед дітей
- Автор:
- Анна Холоднова
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James Molnar / Unsplash
Президент Киргизстану Садір Жапаров підписав закон, який вносить зміни до деяких законодавчих актів країни.
Про це повідомляє АКИpress.
У законі «Про засоби масової інформації» відтепер йдеться, що медіа, зокрема, в інтернеті, не повинні поширювати інформацію, що «заперечує сімейні та традиційно-суспільні цінності, пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки та формує неповагу до батьків чи інших членів сімʼї.
Поширювати серед дітей заборонили інформацію, яка:
- спонукає дітей до дій, що становлять загрозу їхньому життю або здоровʼю, у тому числі схиляють до заподіяння шкоди своєму здоровʼю, самогубства;
- здатна викликати у дітей бажання вживати наркотичні засоби, психотропні або одурманюючі речовини, ліки, що містять у складі наркотичні речовини, тютюнові вироби, нікотиновмісну продукцію, алкогольну та спиртовмісну продукцію, пиво та напої, що виготовляються на його основі, енергетичні напої, брати участь в азартних іграх, займатися проституцією або жебрацтвом;
- обґрунтовує чи виправдовує допустимість насильства чи жорстокості або спонукає здійснювати насильницькі дії стосовно людей чи тварин, за винятком випадків, передбачених цим законом;
- заперечує сімейні та традиційно-суспільні цінності, пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки та формує неповагу до батьків або інших членів сімʼї;
- виправдовує протиправну поведінку;
- містить нецензурну лайку;
- містить інформацію порнографічного характеру.
Подібні закони про «заборону ЛГБТ пропаганди є також в росії і в Угорщині.