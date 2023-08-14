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У Киргизстані заборонили «пропаганду ЛГБТ» серед дітей

Автор:
Анна Холоднова
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James Molnar / Unsplash

Президент Киргизстану Садір Жапаров підписав закон, який вносить зміни до деяких законодавчих актів країни.

Про це повідомляє АКИpress.

У законі «Про засоби масової інформації» відтепер йдеться, що медіа, зокрема, в інтернеті, не повинні поширювати інформацію, що «заперечує сімейні та традиційно-суспільні цінності, пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки та формує неповагу до батьків чи інших членів сімʼї.

Поширювати серед дітей заборонили інформацію, яка:

Подібні закони про «заборону ЛГБТ пропаганди є також в росії і в Угорщині.