На Буковині ухилянт добу блукав лісом і сам викликав рятувальників
- Автор:
- Анна Холоднова
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Державна прикордонна служба
На Буковині порушник кордону заблукав у лісі і сам викликав рятувальників, бо потребував медичної допомоги.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Прикордонники, рятувальники та поліцейські півтори години шукали чоловіка. 32-річного мешканця Запорізької області знайшли за 15 кілометрів від кордону.
Ухилянт намагався незаконно потрапити до Румунії, не розрахував свої сили і заблукав. Майже добу чоловік намагався знайти дорогу, потім у нього підвищився тиск і він зателефонував рятувальникам. Виявилось, він ішов не в той бік.
Лікарі ДСНС надали йому медичну допомогу та доправили до лікарні. А прикордонники склали на чоловіка протокол за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204 КУпАП).
- За 12—13 серпня прикордонники Чернівецького загону затримали 41 чоловіка за спробу незаконно перетнути кордон.